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KPSS giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (2023-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

KPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Yayınlanma Tarihi: 19.7.2023 16:33:53 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 16:33

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 29 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 30 Temmuz 2023'te uygulanacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. oturumuna (işletme, muhasebe, istatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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Etiketler 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı ÖSYM

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