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AKADEMİK HABERLER

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı yapıldı

Türkiye ile Kırgızistan'ın ortaklaşa kurduğu Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) öğrenim görmek isteyen 7 bin 321 aday için giriş sınavı yapıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine giriş sınavı yapıldı
Yayınlanma Tarihi: 9.7.2023 17:07:39 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 17:07

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversite Kampüsü'nde 227 salonda gerçekleştirilen sınavda 800'den fazla personel görev aldı.

Sınava öğrenci adayları kimliklerini ibraz ederek alındı.

Ülkede yüksek öğretim kurumlarına başvurma hakkı tanıyan ve her yıl mayısta yapılan Ulusal Genel Bilgi Ölçme Testinden en az 110 puan alanların üniversiteye başvurusu kabul edildi.

Bu yıl KMTÜ'de öğrenim görmek isteyen 7 bin 321 adayın giriş sınavına başvurduğu öğrenildi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan, sınav süresince salonları tek tek gezdi ve öğrencilere başarılar diledi.

Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manas Üniversitesinin ücretsiz olduğuna dikkati çekerek, bu yıl öğrenci kontenjanını yüzde 30 artırdıkları bilgisini paylaştı.

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Etiketler Manas Üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

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