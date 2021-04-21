Arama

Menu
AKADEMİK HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Yayınlanma Tarihi: 21.04.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 09:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, , , , , ile İzmir Demokrasi Üniversitelerine rektör atadı.

Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliğine ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu seçildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bayburt Orhan Uzun Mutlu Türkmen Harun Çiftçi Bartın Üniversitesi İbn Haldun Iğdır Üniversitesi İbn Haldun Üniversitesi Çankırı Karatekin Nihat Hatipoğlu Bedriye Tunçsiper Atilla Arkan Mehmet Hakkı Alma Bartın Iğdır

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN