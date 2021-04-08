YDS giriş belgeleri erişime açıldı

YDS'ye girecek adaylar, yer bilgisini gösteren belgeyi ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 18 Nisan'da yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, YDS/1 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.