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Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 02.04.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 11:06
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı

Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

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Etiketler Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

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