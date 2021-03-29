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başvuruları başladı

Yayınlanma Tarihi: 29.03.2021 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 14:48
YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuruları başladı

() Üstün Başarı Ödülleri'ne bugünden itibaren 3 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni olarak hayata geçirdiğimiz 'nin 2021 yılı başvurularının alınma süreci bugün itibarıyla başlamış olup 3 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Ödülleri, 'Bireysel' ve 'Kurumsal' olmak üzere iki kategoride verilmektedir. Başvuru şartları ile ilgili bilgiler http://odul.yok.gov.tr adresinde mevcuttur." bilgisini paylaştı.

YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, "Bireysel Ödüller" başlığı altında, "fen ve mühendislik bilimleri", "sağlık bilimleri" ve "sosyal ve beşeri bilimler" olmak üzere üç farklı alanda "Yılın Doktora Tezi Ödülü" veriliyor.

"Kurumsal Ödüller" kapsamında ise "topluma hizmet ödülü", "uluslararası iş birliği ödülü", "üniversite-sanayi iş birliği ödülü" ve "yerel kalkınmaya katkı ödülü" olmak üzere dört ayrı kategori bulunuyor.

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Etiketler Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç YÖK Üstün Başarı Ödülleri YÖK Üstün Başarı YÖK

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