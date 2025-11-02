Bosna’da Bir Köy Müzesi

Bosna-Hersek'te, Koconi'nin 9 km güneybatısında, 20 dakikalık bir mesafede bir köy var: Vukeljici. Yaslandığı dağın vadiye hakim bir noktasında bulunan manzarası ve havası muhteşem olan köyde bölgenin en önemli tekkelerinden bir Nakşıbendi Tekkesi bulunuyor. Tekkeyi ziyaret için gittiğim köyde bir müze görünce şaşırdım. Köydeki müzede ne olabilir diye düşündüm ancak içine girince düşündüğümden ve tahmin ettiğimden çok daha fazlası olduğunu gördüm.

Porodicni muzej (Aile Müzesi) adı verilen müzenin bir köye göre oldukça büyük olduğunu, birçok şehirde bile bulunmayacak derecede zengin bir koleksiyna sahip olduğunu söylemeliyim. Müzedeki malzeme ile bir şehirde en az üç farklı müze kurulabilir desem abartmış olmayacağımdan emin olunuz.

Aile Müzesi 1999'da Şeyh Musa Kjazim Hadžimejlić (ö. 2009) ve oğulları Ćazim ve Abdusamed tarafından kurulmuş. Musa Kjazim Hadžimejlić, hayatı boyunca Boşnak kültürü, eğitimi ve kimliğinin korunması için çalışmış mümin bir vatansever. Hafız, müftü, müfettiş, hukukçu ve alim olmasının yanı sıra Nakşıbenti tekkesinin de şeyhliği de yapmış büyük bir insan.

Hacımeyliç Ailesi

Vukeljići'deki Nakşibendi Tekkesi Şeyh Hüseyin Baba Zukić (ö. 1799) tarafından 1780'de kurulmuş. İstanbul'da Müceddidî tekkesi şeyhi Hafız Muhammed Hisarî'ye (ö. 1785) intisap eder. Şeyhinin tavsiyesiyle gittiği Konya'da üç yıl kaldıktan sonra Türkistan'a giden Şeyh Hüseyin Baba Bahaüddin Nakşıbendi Hazretlerinin türbesinin bulunduğu Kasr-ı Arifan'da yedi sene kaldıktan sonra önce İstanbul'a sonra da Bosna'ya döner ve doğduğu köyde bir cami inşa eder ve bir Nakşi tekkesi kurar. Vefat edince de tekkesinin haziresine defnedilir.

Şeyh Hüseyin'den sonra Oğlavak tekkesi şeyhi Şeyh Abdurrahman Sırrî'nin müridi Hacımeyliç ailesinin atası Şeyh Meylî Baba'yı 1837'de tekkeye şeyh olarak gönderir. Şeyh Meylî Baba, Şeyh Hüseyin Baba'nın oğlunun kızı ile evlenir ve Hasan ve Hüseyin adlarında iki oğlu olur. 1854'te vefat edince yerine büyük oğlu Hasan Hacımeyliç (ö. 1899) geçer. Daha sonra kardeşinin oğlu Şeyh Muhammed (ö. 1919), Hasan Baba'nın ortanca oğlu Abdullatif Hacımeyliç (ö. 1951), Hasan Baba'nın büyük oğlu Kâzım Hacımeyliç (ö. 1961), Şeyh Abdullatif'in oğlu, Hasan Baba'nın da torunu Behauddin Hacımeyliç (ö. 1996) ve Musa Kazım Hacımeyliç (ö. 2009) posta oturur. Müze Musa Kazım Hacımeyliç ve oğulları tarafından kurulur.

Müze

Müzenin kurucu ailesi Hacımeyliçler Vukeljici medresesi, mektebi, tekkesinin de kurucusu. Birçok neslin yetişmesinde emeği olan hocaların yetiştiği bir aile. Dolayısıyla müzede sergilenen eserler aynı zamanda ailenin de tarihî ve kültürel birikimini gösteriyor.

Bir zamanlar mesken olarak kullanılan müze üç katlı ve her kat odalara göre bölümlere ayrılmış. Her bir bölüm aynı zamanda müstakil bir müze sayılabilir. Etnografya müzesi, tekke müzesi, hat müzesi, yazma eserler kütüphanesi olmak üzere dört farklı müze olabilecek kadar çok eşyaya sahip. O kadar çok nesne var ki üst üste, yanyana konulmuş, yersizlikten sanki bir müzede değil de bir depoda imiş gibi dolaplarda sergileniyor.

Boşnak kültürüne ait geleneksel erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri, geleneksel tarzda tefriş edilmiş odalar, mutfak eşyaları, sırlı tabaklar, porselen ve seramik kaplar, cam mamüller, kahve değirmenleri, bakır tencere, tava, ibrik ve şamdanlıklar, yataklar, işlemeli örtüler ve kumaşlar etnografya kısmını oluşturuyor. Sadece bakır eşyalardan bile müstakil bir müze çıkar.

Silahların olduğu bölümden son iki asırda kullanılan silahların tarihini takip etmek mümkün.





Saat Koleksiyonu / Kısa bir daktilo tarihini müzedeki daktilolardan takip etmek mümkün.

Derviş ve şeyh kıyafetleri, tac ve takkeleri, tekkede kullanılan eşyalardan bir tasavvuf kültürü müzesi çıkartılabilir.

Balkanlar'daki en büyük koleksiyonlarından biri olduğu söylenen meşhur hattatlar tarafından yazılmış sülüs, talik, nesih yazı biçimlerinde yazılmış hatların olduğu levhaların ancak bir kısmı sergilenebilmiş. Ayrıca uluslararası ve yerel ebruzenler tarafından yapılmış ebrular da zikredilmeye değer.

Müzenin en değerli parçaları arasında bir kısmı sergilenen fermanlar, beratlar, ahidnameler de bulunuyor. Aralarından 200 yıl öncesine ait olan harita koleksiyonu ve aynı zamanda birer belge olan bu eserler görülmeden ve okunmadan Bosna tarihi yazılamaz.

Farklı tekniklerde çizilmiş yaklaşık 400 resim de müstakil bir müze oluşturacak mahiyette. 300'ü aşkın halının bir halı müzesi olabileceğini söylememe gerek yok.

Müze iki yüz yıllık bir ailenin tarihi olduğu kadar Bosna'da kültür, eğitim, sosyal hayat ve tekke kültürünün de tarihi. Bu değerli hazineyi daha çok insanın ziyaret edebilmesi için büyük şehirlerden birinde bir müze açmakla mümkün. Türbede sergilen ve sergilenmeyen eserlerle mevcut türbeyi bozmadan yapmak da mümkün.

Emeği geçenleri rahmet ve minnetle yâd ediyorum.

İsmail Güleç

