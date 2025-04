Zincir kâr eylemez bizlere sûfî

Kalecik, Ankara'nın güneydoğusunda, Çankırı yolu üzerinde küçük bir ilçe. Küçük ama oldukça tarihi ve görülmesi gereken bir yer olduğunu ilave etmeliyim.

Hayrettin İvgin ve Ali Esat Bozyiğit'in hazırladığı kitapçıktan öğrendiğimize göre Bektaşî geleneği şairlerinden olan Mirâtî Kalecik'in yetiştirdiği en meşhur isim. Bir halk şairi ve âşığı olan Mir'âtî'nin doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgimiz yok, sadece 19. asrın ikinci yarısında yaşadığını biliyoruz. Kırşehir Hacı Bektaş Dergahı postnişinlerinden Türâbî Ali Baba'dan (ö.1868) el alan Mir'âtî'nin babası da bir saz şairi.

Mir'âtî, henüz bir medrese talebesi iken saza merak salar ve bu merakı onun tahsiline mal olur. Şeyh Vasfî Tekkesi'ne dervişi olur. Burada sazını ilerletir ve şeyhi ona Mir'âtî mahlasını verir. Hayatının sonuna kadar gerçek bir âşık olarak sazıyla diyar diyar gezer. Mir'âtî ömrünün son yıllarını İstanbul'da Tavukpazarı aşıklar kahvehanesinde geçirir ve burada vefat eder.

Cönklerde ve mecmualarda şiirleri yer alan Mir'âtî döneminde takdir edilen bir âşıktır. Aruzla şiirleri olan nâdir halk şairlerindendir.

Mir'âtî'nin babası da âşık ve ozan olduğuna göre üzerinde onun da etkisi olması gerekiyor. Medreseye gönderilmesi ise babasının oğlunun kendisi gibi bir âşık olmasının istememesinden olsa gerek. Ancak herkes gibi Mir'âtî de kaderinden kaçamaz. Evlendiğine ve çocuk sahibi olduğuna dair bilgimiz yok. Onun Kırşehir'de dedebaba makamına oturduğuna dair bilgiler de var ancak doğru olmasa gerek. Muhtemelen dergahta Turabî Ali Baba'nın yanında bir müddet kalması kastedilmiş olmalı.

Destanlarıyla meşhur Mir'âtî, Bektaşî şairleri arasında adını yazdıracak kadar nefesleri olan bir âşık. Onun cemlerde de okunan bir nefesini açıklamaya çalışalım.

Zincir kâr eylemez bizlere sûfi

Bin cân ile bir cânâna bağlıyız

Anlayıp bilmişiz emr-i ma'rûfu

Ol bâki-i âdil hâna bağlıyız

Lâ- mekândan fî-mekâna gelmişiz

Her bir sıfât ile mukîm olmuşuz

Nokta-i sır kâf u nûnu bilmişiz

"Küllü men aleyhâ fân" a bağlıyız

Seçmedik yârımız ağyârımızdan

Kimse vâkıf değil esrârımızdan

Dönmedik Mir'atî ikrârımızdan

Hâcı Bektâş Pîr Sultân'a bağlıyız

Üç dörtlükten oluşan nefes 6+5=11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Kafiye düzeni abab, cccb ve dddb olup ilk iki dörtlük tam, üçüncü dörtlük zengin kafiyeli. Hem kullandığı kelime kadrosu hem de üslup bakımından Divan şairinin söyleyişine yaklaşan halk şairlerindendir.

Mir'âtî nefesine sufiye seslenerek başlar. Sufi dediği kimse ile ham sofular kastedilir. Sofu şiirimizde yaptığı ibadetin anlamını bilmeyen ve zevk almadan kendisine söylenenleri tekrar edenler için kullanılan bir sıfattır. Ayrıca girdiği tarikatin hakikatini anlamayıp papağan gibi taklitin ötesine geçmeyen dervişler de kastedilir.

Zincir teşbih unsuru olup hakiki anlamında kullanılmaz. Bağlanma derecesini gösterir. Zincir halkalardan oluşur. Bin can, bin halkadan oluşan kuvvetli bir manevi zinciri çağrıştıracak şekilde kullanılmıştır. Bağlanmak tarikat söz konusu olduğunda intisap etmek anlamına gelir. Bir tarikata bağlanmanın nasıl olması gerektiğini söyleyen Mir'âtî muhatabına kendisini ve tarikatını anlatır gibidir.

Bin can ile maksat gönülden bağlanmaktır. Bin canı olsa yoluna ve uğruna verecek şekilde bağlı olduğunu, bunu da harici nedenlerle değil, bile isteye, can u gönülden yaptığını ifade eder. Cânân ise burada şeyhi, bağlı olduğu yolun pirleri, ehl-i beyt, Hz. Ali ve Hz. Muhammed'dir. Yolu kuranlar kastedilir.

Emr-i ma'ruf emir bi'l-ma'ruf nehiy ani'l-münker sözünün kısaltması olup iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmek için gösterilen gayretleri tarif eden dinî, ahlâkî ve tasavvufî bir tabirdir. Kullanıldığı yere göre anlamı değişmekle birlikte bir Bektaşî dervişi için emr-i maruf tarikatının yüklemiş olduğu vazifeler ve doğruyu söylemektir. Ol bâkî-i âdil Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hacı Bektaş kastedilmiş olup adaletlerinin kıyamate kadar kalıcı olduğu ifade edilmiştir. Hân sultan manasında olup Bektaşî yolunun piri Hz. Ali ve Hacı Bektaş kastedilir. Şairin şeyhi Turabî Ali Baba'yı kastetmiş olması da ihtimal dahilindedir.

İkinci dörtlüğe şair bağlı olduğu yolun ve çıktığı yolculuğun ne olduğunu anlatarak başlar. Lâ-mekân taayyünsüzlük alemidir. Âlem yaratılmadan önceki zaman kastedilir. Fî-mekân ise varlık alemidir, bu dünyadır. Sıfat ile maksat Allah'ın güzel isimleri ile Hz. Peygamber'in sıfatlarıdır. Her bir sıfat ile mukim olmak, her bir dervişin üzerinde baskın bir sıfat olduğu ve sıfatla var olur, adı bilinir. Bu sıfatların sayısı sonsuzdur. Kaf ve nun kün/ol emr-i İlâhî'sinin harfleridir. Sır olan nokta ise Hz. Ali'nin "Ben benin altındaki noktayım." Dediği noktadır. Tarikatta marifet bu noktanın anlamını bilmektir. Kün ile sınırsız olan sıfatların her an yaratılmasına işaret edilir.

Küllü men aleyhâ fân Rahman suresinin 26. ayeti olup iktibas edilmiştir. "Yer üzerinde bulunan her şey fânidir." Anlamına gelen ayette bu dünyada mevcut olan her şeyin bir sonu olduğuna vurgu yapılır. 27. ayette bâkî olanın yani sonu olmayan şeyin azamet ve kerem sahibi Allah'ın zâtı olduğu ifade edilir. Dolayısıyla arzu edilmesi gereken varlık fânî olan değil, bâkî olan olmalıdır. Şair tüm varlıklar gibi kendisinin de fanî olduğunu, vakti geldiğinde bu alemden göçeceği gerçeğine işaret eder.

Son dörtlükte geçici olan dünya hayatını nasıl geçirdiğini anlatır. Onun nazarında tanıdığı da tanımadığı da birdir. Yunus'un;

Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan

Halka müderris olsa hakikatte âsîdür

Dediği makamdır. Dostu düşmanı, hasımı hısımı bir görmek kemâlat ölçüsüdür ve hakikat makamına gelmeyenlerin yapacağı şeyler değildir. Sırlarımıza kimse vakıf değil derken hakikat makamının sırları kastedilir ve sıradan insanların dost ile düşmanın nasıl bir görüldüğünü anlamasının zorluğundan bahsedilir. Burada sırlar ile maksat erişilen hâl ve makamlardır. Bunlar söylenilse bile anlaşılmayacak hakikatlerdir ve ancak tadanların bileceği hâllerdir. Sır olmaklığı bu sebeptendir.

Şair Bektaşî olurken Turabî Ali Baba önünde ettiği yemine bağlılığını bir kez daha yineler. Tarikate girilirlen bir söz verilir ve yemin edilir. Bu söz yere düşürülmez, yemin kırılmaz. Sözünden dönen ise düşkün olur ve kovulur, uzaklaştırılır. Hacı Bektaş Pir Sultan'a bağlı olması Bektaşîlik yoluna bağlı olması demektir.

Şüphesiz Bektaşilik bilgisi üç dörtlükte anlatılabilecek kadar az değildir. Mir'âtî bu üç dörtlükte birtakım anahtar kelimelerle yola bağlanmanın nasıl olması gerektiğini anlatır. Nefesin temel kafiyesi bağlıyız olup sadakati anlatır. Bu öyle bir bağlılıktır ki dünyanın en kalın zincirlerinden bile daha kuvvetlidir.

Hepimiz faniyiz. Bâkî olan O'dur. Bu dünyada yapılması gereken şey bir adil sultan bulup ona bağlanmak, onun öğrettikleriyle hem dünyaya gelmeden önce ezel bezminde hem de dünyaya geldikten sonra tarikata girmeden önce verdiğimiz söze sadık kalarak iyilik peşinde koşup kötülükten sakınmaktır. Mir'âtî'nin anlattığı Bektaşilik budur.

İsmail Güleç

