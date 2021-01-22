Yabancı dil barajı yükselmeli mi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doçentlik müracaatında başvuru için istenen dil puanının yükseltilmesi konusunda akademisyenlerden görüş almak üzere bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Gerekçesini "Kurulumuza, doktora eğitimine başlamak için aranan asgari yabancı dil puan şartı 55 iken, doçentlik müracaatında da aynı puan şartının aranmasının nitelik bakımından zafiyet oluşturduğu şeklinde görüşler gelmekte..." şeklinde açıklamıştı.

Birkaç yıl içinde puan düşürülmüştü. 70 olan dil puanı önce 65'e, sonra 55'e düşürüldü. KPDS sınavından alınması istenen 70'ten YÖKDİL sınavında alınması istenen 55'e düşürülmesi dil barajını neredeyse ortadan kaldırmıştı. Bu durum akademide ciddi rahatsızlık konusu olmaya başladı ve anladığım kadarı ile YÖK de harekete geçti.

Buraya kadar aslında her şey olduğu gibi veya olması gibi. Bir karar alırsınız, faydasını görürseniz devam ederseniz, beklediğiniz fayda hasıl olmaz ise kararı gözden geçirirsiniz. Bu işin bir yönü.

İşin bir diğer yönü ise bir akademisyenin niteliğinin ne olduğu konusudur. Bu konuda hiç kimsenin itiraz etmeyeceği özelliklerden biri, akademisyenlerin çalıştıkları saha ile ilgili bir yabancı dilde yazılmış eseri okuyup anlaması ve istifade edebilmesi gerektiğidir. Dünyanın her tarafında ciddi üniversitelerde çalışan akademisyenler en az iki dili bilirler. Batı Avrupa'nın iyi üniversitelerinde bu sayı dördün altına düşmez. Bir akademisyen için en az iki yabancı dili biliyor olmak lisans diplomasına sahip olmak gibi sıradan bir şeydir ve yabancı dil konusu tartışılmaz bile. Dolayısıyla akademisyenlerin çalıştıkları alana bağlı olarak biri İngilizce olmak üzere en az iki dili, kitap ve makaleleri okuyup anlayacak kadar bilmesi gerektiği konusu, üzerinde hemfikir olunan nadir konulardandır.

Dolayısı ile YÖK'ün yapmaya çalıştığı her iki bakımdan da normal, hatta geç kalınmış bir çalışmadır.

Sosyal medya müftüleri

Türkiye'de son zamanlarda bir şeyi değiştirmek veya bir konuda bir karar almak o kadar zorlaşmaya başladı ki en sıradan konular bile, her şeyi herkesten çok bilenler tarafından sosyal medyada paylaşılıp konu bambaşka yerlere gidebilmekte. YÖK'ün bu kararı üzerine konu ile ilgisinin ne olduğunu ve ne kadar olduğunu bilmediğimiz birileri, son derece normal ve gerekli olan bir çalışmayı yine eleştiri konusu yapmaya başladı. Hatta tartışmalar mihverinden çıkıp bambaşka noktalara evrildi.

Her ne kadar şair;

Câhile şerh edeyim hakkı diyen ârifler

Sâde çıkmaz çileden hem unutur dînini de

Dese de biz çileden ve dinden çıkmadan sosyal medya üzerinde gördüğümüz kimi eleştirilere bakarak konuyu açıklamaya çalışayım.

1. Bu konu YÖK'ün işidir ve YÖK üzerine düşeni yapması gerektiği şekilde yapıyor.

2. YÖK'ün öğretim üyelerine mektup yazarak görüşlerini almak istemesinden doğal bir şey olamaz. Bir karar almadan önce paydaşların görüşünü almak o kararın daha isabetli olmasına yardımcı olacaktır.

3. Dil puanını yükseltmek veya düşürmek akademik bir iştir ve buna karar vermesi gerekenler de üniversiteler olmalıdır. Her üniversite kendi durumuna göre puanı belirleyebilir. Doktora ve doçentlik giriş sınavlarını düzenlemek, ne sorulacağını sormak Sayın Cumhurbaşkanımızın meşgul edileceği konu değildir ve olmamalıdır.

4. 28 Şubat'ta ezilen Anadolu akademisyenleri söylemini artık terk etmeliyiz. Geçen süre içinde haksızlığa uğrayanların mağduriyetleri giderildi. Yabancı dil öğrenme meselesi ile 28 Şubat arasında bir ilgi kurmanın bir anlamı artık kalmadı. Bu iddia etmek, on seneden beri rektörleri atayanlara bühtanda bulunmak anlamına gelir.

5. Dil barajını geçenler ya batıcı ya fetöcü olduğunu söylemek dil sınavında yeterli puanı alan akademisyenlere atılmış en büyük iftiradır.

6. Yabancı dil bir baraj değildir, akademisyen olmanın gereğidir. Böyle bir sınava girmek, üniversitede hoca olmak isteyenlerin çok çalışması gerektiğini, bir yabancı dili öğrenmesi gerektiğine işaret eder.

Bir meseleyi de mecraından çıkarmadan, taraflarınca sağlıklı bir şekilde tartışamayacak mıyız bu ülkede?

Elbette her konu olduğu gibi bu konu da tartışılmalı. Ancak tartışılması gereken konu sınavın mahiyeti, sınav yapılacak dillerin hangisi olması gerektiği gibi konular olmalı.

Hal böyle iken bizim tartıştığımız konulara bakar mısınız?

Bu ülkede iş yapmak ne kadar zor olmaya başladı. Allah, bu milletin menfaatine iş yapmak isteyenlerin yardımcısı olsun. Amin.

İsmail Güleç