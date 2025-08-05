Eksikler tamam edilirken

Seksenli ve doksanlı yılları hatırlıyorum. İslam âleminden haberleri batılı ajanslar servis eder, bizim gazeteler de olduğu gibi yayınlardı. Durumumuz içler acısıydı: Müminlerle ilgili haberleri ecnebilerden alıyorduk. Doğrusu ve yanlışıyla.

Son yirmi yılda işler her manada değişti. Müslümanların lehine bir iklim oluştu. İmkânlarla beraber kurumların sayısı da arttı. Birbirinden kıymetli yazar, editör ve muhabir arkadaşımız yetişti. Bir çırpıda yirmi isim sayabilirim. İslam coğrafyasının her noktasından kendi lisanımızla haberler yapmaya başladık. Haberler, haberdar olmayı da beraberinde getirdi. Kuruluşlarımız sınırları aşıp uzak ve yakın diyarlara ulaştı. Çok şükür, Müslümanlarla ilgili gelişmeler artık 'dış haber' olarak görülmüyor. Habercilikte bağımsızlığımızı kazandık diyebiliriz. Muhabirlerimiz artık İslam beldelerinden, olay yerinden bildiriyor.

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Hayatımıza giren yeniliklerden biri de sosyal medya oldu. Haberleşme ve temas hızlandı. Fakat yaygın kullanılan platformların yurt dışı kaynaklı olmasının ciddi sorunları vardı. Her şeyi istedikleri gibi yönlendiriyor, dilediklerinin önünü açıyor yahut kapatıyorlardı. Etkileşim oranları vs. Böylece o mecralar ülkemize operasyon çekilen yerler haline geldi. Olan biteni ibretle ve çaresizce seyretmek zorunda kaldık.

Yeri gelmişken söyleyeyim: Dergimizin çok kuvvetli olan X hesabı bir anda elimizden gitti. Yazıyoruz, cevap yok. Muhatap arıyor fakat bulamıyoruz. Muhit dergisi bir yıldan fazla zamandır X hesabından mahrum. Yenisi de açılamıyor.

Şahsi Instagram hesabımdan Filistin'le ilgili bütün paylaşımlar kaldırıldı. Üç kez uyarı verildi. Bir defa da hesabımızı askıya aldılar, zor kurtardık. Şimdi ise ciddi bir kısıtlamaya maruz kalıyoruz.

Yahudilerin, Filistin lehine paylaşım yapan etkili hesapları sistemli bir şekilde şikâyet ettiklerini biliyoruz. Bu örgütlü kötülüğün sonuçlardan birini yaşadım, yaşıyorum.

Aziz milletimizin hayırlı evlatlarından Selçuk Bayraktar, tamamen yerli yazılım olan Next Sosyal'in müjdesini verdiğinde, gerçekten çok sevindim. Böylece bağımsızlık yolundaki eşiklerden biri daha aşılmış oldu. Her türlü dış etkiye kapalı ve kişisel verilerin güvende olduğu bir sosyal mecramız var artık. Bunun ne manaya geldiğini kavramak isteyenler, ilk andan itibaren siteye yapılan siber saldırılara bakabilir. İçerde ve dışarda kimler rahatsızlık duydu acaba?

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Bir şahitliğimi paylaşmak isterim. Birinci Körfez Savaşı sırasında askerdim. (1990 – 91) Muş şehrinde. Hem terör belası vardı hem de ülkemizin savaşa dâhil olması halinde havadan saldırıya uğrama ihtimaline yönelik önlemler alınıyordu. Koskoca garnizona birkaç uçaksavar ancak yerleştirilebildi. Eskiden kalma bu silahlar 12,7'lik mermi atıyordu ve gelen füzelere, uçaklara karşı etkili olabilmeleri mümkün değildi. Bulunduğumuz bölge için imkân bu kadardı.

Bir diğer sorun da garnizonu çevreleyen dağlardan neredeyse her gece üstümüze taciz ateşi açılmasıydı. Bölücü terör örgütü, makineli tüfekle düzenli olarak bizi ateş altına alıyordu. Hiçbir şey yapılamıyordu çünkü vatan toprağının bir kısmı adeta kaderine terk edilmiş gibiydi.

Sonra memleketin esas evlatları kendini gösterdi. İnsansız uçakların ve devamında silahlı olanlarının yapılması, hizmete alınması ve nihayetinde terörün yurt içinde sükût ettirilmesi. Yaygın ifadeyle söylersek; bir daha başlarını kaldıramadılar. Günümüzde güzel bir yere geldik: Uçaksavarlarla korumaya çalıştığımız gök vatanı artık çelik kubbe savunuyor. İnşallah daha da iyi olacak. Bugünleri gördüğümüz için ne kadar sevinsek, şükretsek azdır.

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Milletimizin ve memleketimizin eksikleri birer ikişer tamam ediliyor. Selçuk Bayraktar kardeşimiz birçok sahada öncülük ediyor. Her türlü engellemeye, hedef gösterilmeye ve ağır bedellere rağmen yılmadı, pes etmedi. Gayretini kaybetmedi. Hünerini ve tavrını beraber korudu. Allah ondan razı olsun.

Vatanımıza hizmet etmek için öne çıkanı, önde olanı hem korumak hem desteklemek vazifemizdir. Vatan sevgisi bu ahlâkı gerektirir.

İbrahim Tenekeci

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