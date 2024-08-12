Türk milleti hayırlı bir evladını kaybetti

D. Mehmet Doğan hocamızın hastalandığını öğrendim. Geçmiş olsun demek için kendisini aradım fakat ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Meğer hastanede yatıyormuş. Bir zaman sonra vefat haberi geldi. Çileli dünya yolculuğunu tamamlamış ve asıl yurduna kavuşmuştu.

Bizim nesil onu büyük ölçüde Batılılaşma İhaneti isimli eseriyle tanıdı. (Dergâh Yayınları, 1975) Bu kitap öyle bir karşılık buldu, yankı uyandırdı ki yayın tarihinden elli sene sonra bile önemini korumaya devam ediyor.

D. Mehmet Doğan'ın öne çıkan hususiyetlerinden biri de dilimize olan candan sadakati ve hâkimiyetiydi. Türkçe konusunda yüksek hassasiyeti vardı. Millî şairimiz Mehmet Akif'e kalbî muhabbet duyuyordu. Safahat ve İstiklal Marşı, onun hususi ilgi sahasına giriyordu.

Muhit Kitap'ı kurduğumuzda, kendisini de aradım. Ağabey dedim, bize dosya vermek ister misiniz? Kendi yayınevleri olmasına rağmen memnuniyetle iki dosyasını bize teslim etti. Birincisini yayınladık: Kelimelerin Seyir Defteri. (Temmuz 2021) Allah ömür ve imkân verirse, bizim için Mehmet Akif hakkında hacimli bir kitabı yayına hazırlayacaktı.

Mehmet Ağabey dergiye yazı göndermez, istenildiğinde ise asla hayır demezdi. Nitekim dergimizde birçok yazısını yayınladık. Uzun telefon konuşmalarımız ve düşüncelerimiz vardı. Nasip değilmiş.

D. Mehmet Doğan Bey hem eser hem emek sahibiydi. Onun emeklerinden biri de hiç kuşkusuz Türkiye Yazarlar Birliği'dir. (1978) Bu kurum, yokluk yıllarına ve dönemin getirdiği zorlu şartlara rağmen ayakta kalmayı başarmış, günümüze kadar ulaşmıştır.

Türkiye Yazarlar Birliği, edebiyatı ve edebiyatçıları himaye etme vazifesini hâlâ sürdürüyor. Misal: Muhit Sohbetleri için Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı kardeşimi aradım. Niyetim belediyelerin ve resmi kuruluşların uzağında, bağımsız bir edebiyat etkinliği yapmak. Ayda bir gün, üç saatliğine bir salon lazım. "Ağabey, anahtar sizindir" dedi. Evet, burası gerçekten de bizimdi. Yönetimde hukukumuzun olduğu yahut olmadığı insanların bulunması bu durumu değiştirmezdi. D. Mehmet Doğan hocamız, işte böyle bir kurumun hem temellerini atmış hem de kırk altı yıl boyunca yaşamasını sağlamıştı. Sadece bu hizmetiyle bile millet hayatımıza büyük katkı sunmuştur.

Münevver ve mütefekkirimizin bir diğer mühim gayret ve hizmeti, Büyük Türkçe Sözlük olmuştur. Türkçe, bu sözlükte yaşıyor, kendine geliyordu. Her baskısında yeni ilaveler ve iyice artan sayfa sayısı. Mehmet Doğan, sözlüğü yayına hazırlayıp kenara çekilmemiş, kelimelerin macerasını yıllar boyunca takip etmeyi sürdürmüştür. Özenle ve sabırla.

Türk milleti hayırlı bir evladını kaybetmiştir. Biz kendisinden razıyız. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

İbrahim Tenekeci