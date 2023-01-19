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Yurt genelinde yağmur duası yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapılacağını duyurdu.

Yurt genelinde yağmur duası yapılacak
Yayınlanma Tarihi: 19.1.2023 12:25:33 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 12:25

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan bilgilendirmede ülke genelindeki birçok ilden gelen kar ve yağmur duası talebi doğrultusunda 20 Ocak 2023 (yarın) Cuma günü Cuma vaazı sonrası 90 bin camide yağmur duası yapılacağı belirtildi.

Yağmur duası: Allah'ım! İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Devletimizi ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana-babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin.Ya İlâhelâlemin! Ya Erhamerrâhimin!Bütün övgüler, hamd ü senalar Sana'dır. Sensin Rahmân ve Rahîm olan. Sensin hesap gününün mâliki ve yegâne hâkimi olan.İlâhî Ya Rabbi! Her şey Zatına malumdur. Susuzluk ve kuraklıkla imtihandayız. Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Ya Rabbi!Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım! Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Affeyle Allah'ım!Ya Erhamerrahimîn!Topraklarımızı rahmetine gark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini, gönder gökten rahmetini, lütfet bize inayetini.Ya Rabbi! Bizi lütfunla rızıklandır! Zira Sen rızık verenlerin en hayırlısısınYa Rabbi! Bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle!Bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle!Çorak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle Ya Rabbi!Her türlü âfetten ve zarardan bizleri ve ekinlerimizi koru Ya Rabbi!

Allah'ım! Bize yağmur ver.
Allah'ım! Bize yağmur ver.
Allah'ım! Bize yağmur ver.
Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm beldelere rahmetinle hayat ver Ya Rabbi!Ya Rabbelâlemin!İkram eden Sensin. Pîri fâniler; beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şefkatinle ve merhametinle kucakla, bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım.Ya İlahi!
Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz.El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Ya Rabbi!
İlahi Ya Rabbi!
Ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle, Şâfî ismi celilinle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine susamış gönüllere, çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Ya Rabbi!
Âmîn. Âmîn. Âmîn. Velhamdulillahi Rabbil âlemin.

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Etiketler diyanet işleri başkanlığı Ya İlahi Ya Rabbelâlemin Ya Erhamerrahimin Ya İlâhelâlemin Rahman İlahi Ya Erhamerrahimin İslam Ya Rabbi rahim Zatına Naş

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