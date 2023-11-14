Tek Bir Kişiyi Bile Uyandırabilmek: Siyah Sancak

Filistin'in kaderini değiştiren kanlı mektup: Balfour Deklarasyonu
İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım, tüm vahşetiyle yirmi günü aşkın süredir devam ediyor...
İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sonrası ortaya çıkan siyah sancak, oldukça merak konusu oldu. Peki, bu sancak ne anlama geliyor?
➡ Tüm Müslümanları bir araya getirebilecek bir sembol var desem ne düşünürsünüz? Siyah sancaktan bahsediyorum.
➡ Tarih boyunca intikam, yas ve savaş işareti olarak kullanılan bayrak, özellikle İslam dünyasında büyük öneme sahip. Elbette bunun bir nedeni var. Öncelikle Peygamberimiz (SAV) döneminde kullanılır ve Kerbela'dan sonra elim hadiselerin sembolü haline gelir.
➡ Osmanlı'da ise Hilafet 'in Yavuz Sultan Selim'e geçmesiyle bu makamı temsil eder. Alem-i Nebevi olarak da bilinen sancak, II. Abdülhamid döneminde siyasi bir araç ve direniş sembolüne dönüşür.
➡ Bu simge, Trablusgarp Savaşı'ndaki Türk subaylar ve sonrasında istihbaratın saha çalışmalarıyla özdeşleşir. Son zamanlarda ise İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu tekrar gündeme geldi.
➡ İran hükümeti, Horasan'daki Razavi Türbesi'ne çektiği kara bayrakla "intikam" çağrısı yaptı.) Bunun ardından ülkemizde yapılan bir törende, siyah sancağa yer verildi bu da meydan okuma şeklinde yorumlandı.
Malcolm X'in de dediği gibi, "Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter."
Gazze'de yaşanan zulmün tüm dünyada karşılık bulması temennisiyle...
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Editör - Sunucu:
Sümeyye GEDİZLİ
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşenur ASLAN
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