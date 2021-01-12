Tarihimizi gelecek nesillere aktaran müze: Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi

Elektriğiyle, demiriyle, kömürüyle ülkenin ekonomik mucizesi olan Zonguldak'taki, Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi, ziyaretçilerini, kentin madencilik tarihinde eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

2 yıllık bir serüvenin ardından hazır hale getirilen müzede, maden işçilerinin çalışma koşulları anlatılıyor.

Okuma yazma bilmeyen işçiler için çıkarılmış kitapların ve madenciliğe ait materyallerin de bulunduğu müzede, ülkenin ilk sosyal güvenlik kuruluşu olan Amelebirliği'nin tarihine de değiniliyor.

Peki siz, bir medeniyet ve uygarlığın yok olmaması için açılan bu müzeyi daha önce duymuş muydunuz?

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