Sultan II. Abdülhamid'e hediye edilen samuray zırhı

Devletler arasında hediyeleşme, iki kültürün yakınlaşmasını sağlar. Uzak Doğu'daki yakın dostlumuz Japonya ile yakın ilişkiler tam da böyle başladı. Yüzyıllar süren dostluk tarihimizdeki en büyük deniz felaketlerinden biriyle pekiştirildi. Bu faciadan yaklaşık bir buçuk sene sonra kazazedeler için toplanan yardım paralarının yanında Sultan Abdülhamid'e ilginç bir hediye sunuldu: Samuray zırhı... Peki, Samuray zırhının özelliği neydi?