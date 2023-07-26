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Shell Shock Sendromu

Yayınlanma Tarihi: 26.07.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 12:24

Küresel dünyanın ilk büyük harbi olan I. Dünya Savaşı, milyonlarca masum insanı hayatından koparırken yaşayan onlarca askerin de "savaş sonrası bunalıma girmesine" sebep olmuştur. 1915 - 1916 yılında gerçekleşen Somme Savaşı'nın ardından insanlık ilk kez Shell Shock travması ile tanışmıştır. İşte, 80 bin askerin yakalandığı o rahatsızlığa dair bilmeniz gerekenler...

◾ Eğer 1. Dünya Savaşı'nda Somme muharebesinde bir asker olsaydınız; yorgunluk, titreme, gündüz görülen kabuslar, sürekli kafa karışıklığı, düzgün düşünememe, konuşmada bozukluk, görme ve işitme bozukluğu, histerik şok gibi belirtileriniz olsaydı siz de 80 bin asker gibi Shell Shock mağduru olurdunuz.

◾ 1916 yılında gerçekleşen Somme Savaşı'nın ardından insanlık ilk kez Shell Shock travması ile tanışır.Paniğe ve korkuya sebep olan bu hastalık öncelikle Britanyalı bir hekim tarafından fark edilir.

"Savaş ya da öl" çıkmazına giren askerler, çevresinde ölen arkadaşlarını gördükçe gerçekten kopmaya ve yavaş yavaş akıllarını yitirmeye başlar. Kimisi bu rahatsızlıktan ötürü yürüme, kimisi de konuşma yetisini kaybeder.

◾ Bu askerler tedavi edilmeden topluma karışmaya başlar ve geri kalan hayatlarında onulmaz acılar çekerler.

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