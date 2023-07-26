Shell Shock Sendromu

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Küresel dünyanın ilk büyük harbi olan I. Dünya Savaşı, milyonlarca masum insanı hayatından koparırken yaşayan onlarca askerin de "savaş sonrası bunalıma girmesine" sebep olmuştur. 1915 - 1916 yılında gerçekleşen Somme Savaşı'nın ardından insanlık ilk kez Shell Shock travması ile tanışmıştır. İşte, 80 bin askerin yakalandığı o rahatsızlığa dair bilmeniz gerekenler...
◾ Eğer 1. Dünya Savaşı'nda Somme muharebesinde bir asker olsaydınız; yorgunluk, titreme, gündüz görülen kabuslar, sürekli kafa karışıklığı, düzgün düşünememe, konuşmada bozukluk, görme ve işitme bozukluğu, histerik şok gibi belirtileriniz olsaydı siz de 80 bin asker gibi Shell Shock mağduru olurdunuz.
◾ 1916 yılında gerçekleşen Somme Savaşı'nın ardından insanlık ilk kez Shell Shock travması ile tanışır.Paniğe ve korkuya sebep olan bu hastalık öncelikle Britanyalı bir hekim tarafından fark edilir.
◾ "Savaş ya da öl" çıkmazına giren askerler, çevresinde ölen arkadaşlarını gördükçe gerçekten kopmaya ve yavaş yavaş akıllarını yitirmeye başlar. Kimisi bu rahatsızlıktan ötürü yürüme, kimisi de konuşma yetisini kaybeder.
◾ Bu askerler tedavi edilmeden topluma karışmaya başlar ve geri kalan hayatlarında onulmaz acılar çekerler.
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Havacılık tarihimizin unutulmaz ismi Vecihi Hürkuş, "Ona kapıyı ver, üstüne çıkar, onu da uçurur"...
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