Osmanlı'nın silinmez izi: Libya'da Ramazan manileri

Asırlar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan Akdeniz'in incisi Libya, Osmanlı kültür ve medeniyetinin önemli numunelerini bünyesinde barındırır. Bir İtalyan subay tarafından kayıt altına alınan 1931 yılına ait bir ses kaydı ise bu hakikati gözler önüne seriyor. Bir Libyalı davulcunun okuduğu Türkçe mani, Osmanlı'nın Libya'daki silinmez izlerinin çarpıcı örneği...

◾ 350 yıl boyunca Osmanlı idaresi altında kalan Libya'da kültürel manada önemli etkileşimler meydana geldi. Zamanla gelenek haline gelen etkileşimler Libya halkı için büyük önem arz etti.

◾ Sosyal hayatı ilk elden etkileyen Ramazan-ı Şerif Libya'da mühim adetlerin oluşmasında etkili oldu. Bilhassa Ramazan manileri Libyalı Müslümanlarca benimsendi ve uzun yıllar devam etti.

◾ Bu durum 2015 senesinde İtalyan Arşivi, "Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi"' koleksiyonunda ortaya çıkan bir kayıt ile kanıtlanmış oldu. 1931 yılında İtalyan bir subay tarafından kasete alınan bu ses kaydında Libyalı bir Müslüman Ramazan manisi okuyor.

◾ Arşive "Trablus Arap Ayinleri - Davulcu - Ramazan Geceleri" ismiyle kaydedilen belge, "Besmeleyle çıktım yola" diye başlayan bu güzeller güzeli maninin bir Ramazan davulcusu tarafından söylendiğini ortaya çıkarıyor.

Maninin tam hali ise şöyle:

Besmeleyle çıktım yola

Selam verdim sağa sola

İki gözüm beyefendim

Ramazanın mübarek ola

Şimdi geldim size geldim

Affın sunmaya geldim

İki gözüm beyefendim

Arzuladım size geldim

Hani ya sizin bu (……..)

Kandillerim dizin dizin

İki gözüm beyefendim

Ömrün olsun uzun uzun

Bizim çarşı baştan başa

Keklik seker taştan taşa

İki gözüm beyefendim

Devletinle binler yaşa

Devleti adam kışlâsı

Allah kıblesi başkası

Dilerim erdir adamdır

Kabe'dendir her köşesi

Hoşki gel hepinize

Selam aleyk hepinize

Kandillerime dize dize

Söyledim geldim de size

Yeni cami direk ister

Söylemesi yürek ister

Benim karnım toktur ama

Arkadaşım börek ister

Fenerine fenerine

İçindeki yanarına

Sana söylüyorum aşçıbaşı

Kadayıfın kenarına

Kadayıfı bağladılar

Bir tabağa devlediler

Sana söylüyorum aşçıbaşı

Birbirinden gördüler

Dide rûşen dide rûşen

Her kulaktan onu duycan

Benim kahve süt kaynadı

Elimde fağfur fincân

Bahşişimi aldım giderim

Hayır dualar ederim

İki gözüm bey efendim

Allah bin bereket versin

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fikriyat@fikriyat.com.tr