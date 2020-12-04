Osmanlı’nın ilk kağıt parasının serüveni

Osmanlı’da akçe, bakır mangırlar dışında ilk kâğıt para 19. yüzyılda basıldı. Peki, neden bazı paralar posta pullarının üzerine basılmıştı?

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