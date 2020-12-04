Osmanlı’nın ilk kağıt parasının serüveni
Osmanlı’da akçe, bakır mangırlar dışında ilk kâğıt para 19. yüzyılda basıldı. Peki, neden bazı...
Osmanlı’da akçe, bakır mangırlar dışında ilk kâğıt para 19. yüzyılda basıldı. Peki, neden bazı paralar posta pullarının üzerine basılmıştı?
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Osmanlı’da akçe, bakır mangırlar dışında ilk kâğıt para 19. yüzyılda basıldı. Peki, neden bazı...
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