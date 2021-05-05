Osmanlı’nın ihtişamlı Ramazan geleneği: Kadir Alayı

Ramazan, içerisinde bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi’ni barındırır. Bu geceyi, Kur’an okuyarak, namaz kılarak ihya ederiz. Aynı durum Osmanlı’da da geçerliydi. Kadir Gecesi’ne oldukça kıymet verilir, özel olarak ihya edilirdi. Bu geceye mahsus oldukça ihtişamlı bir de gelenek vardı: Kadir Alayları… “Eski Defterler”in yeni bölümünde Osmanlı'nın Ramazan geleneği ile karşınızdayız.

"Osmanlı'da Kadir Gecesi nasıl ihya edilirdi?" haberimizi okumak için tıklayın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

🎥 "ESKİ DEFTERLER"İN DİĞER VİDEOLARINI BURADAN İZLEYEBİLİRSİNİZ 👇

▶ Osmanlı'nın yardım eli: Zimem Defteri geleneği

▶ Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi

▶ Onbeşlilerin hazin öyküsü

▶ Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem

▶ Cemil Meriç, gözlerini nasıl kaybetti?

▶ Necip Fazıl'ın ilk pişmanlığı!

FİKRİYAT'IN DİĞER ÖZEL İÇERİKLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

_____________________________________________

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.