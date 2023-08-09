Orta Doğu'yu şekillendiren kadın: Lady Hester Stanhope

Osmanlı Devleti altı yüz yıllık tarihi süresince her milletten seyyahın ilk rotası oldu. Her yüzyılda yazılan seyahatnameler Cihan Devleti'ne karşı seyyahların içine tükenmez bir seyahat aşkı ekti. Bu gezginlerin en önemlilerinden biri olan Lady Hester Stanhope gerçekleştirdiği, uzun yıllara yayılan gezisinde İngiliz Devleti'nin gözünün Orta Doğu'ya dikilmesine sebep oldu.

🔷 Batı tarihi boyunca seyyahların en çok gitmek istedikleri yerler Müslümanların yaşadıkları topraklar olmuştur. Doğu'nun güzellikleri, zenginlikleri seyyahlar eliyle Batı'da dillere pelesenk olmuş ve böylece bazı toplumsal hareketler gerçekleşmiştir.

🔷 8. ve 9. yüzyıldaki seyyahların anıları Haçlı Seferleri'ne sebep olurken, Lady Hester Stanhope gibi son dönem seyyahların gezileri de sömrügecilik başta olmak üzere Orta Doğu'nun kaosa süreklenmesine sebep olur.

🔷 Özellikle Haçlı Seferleri'nin kalıcı olmaması ve Müslüman devletlerin bölgeye tekrar hakim olmaları Avrupalıların içerisinde bir ukte olarak kalır.

🔷 İngiltere'de önemli bir aristokrat aileye mensup olan Stanhope, hayatında ciddi bir yer edecek hatta vefat edeceği Osmanlı topraklarını gezerek İngilizlerin gözünü Orta Doğu'ya çevirir.

🔷 1776 doğumlu Hester, erken yaşta annesini kaybeder. Kendisine atfedilen yorulmaz mizacıyla beraber hem kardeşleriyle yakından ilgilenir hem de okumalarını sürdürür.

🔷 Çocukluğu boyunca ailenin erkek bireylerini model alan Stanhope aynı zamanda İngiliz siyasetine yön veren önemli bir aristokrat aileye mensuptur.

🔷 Bir müddet sonra aile evindeki olumsuzluklar -ki despot olarak nitelendirdiği babasıyla yaşadıkları başa çekmektedir- sebebiyle büyük annesi ile yaşamaya başlasa da bu durumda uzun sürmez ve Lady hester dayısının yanına taşınır.

🔷 Bu taşınma ve Hester'in yaşadığı ruh hali değişimi, onu farklı mecralara sevk ederek bir Batılı seyyah ve bölge uzmanı olmasının yolunu açar.

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