Kudüs Haçlı işgalinden nasıl kurtuldu?

Bundan 8 asır önce, Miraç mucizesinin de yıl dönümünde Selahaddin Eyyubi, Kudüs'ü 88 yıl boyunca süren Haçlı işgalinden kurtardı. Selahaddin Eyyubi, Ortadoğu'da büyük bir "İslam birliği" kurmuş ve bu birlik, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e devrolmuştu… Kudüs'ün Haçlı işgalinden kurtuluşu ve Selahaddin Eyyubi'ye dair bilinmeyenler...