Kahvaltı geleneği nasıl başladı? Geçmişten günümüze kahvaltı kültürü...

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19. yüzyıla gelene kadar bugünkü manasıyla bir kahvaltı anlayışı yoktu. Biri kuşluk, diğeri ise akşam yemeği olmak üzere iki öğün yenirdi. Ancak kuşluk yemeği günümüzdeki kahvaltıdan farklıydı. Saat on ile on iki arasında etten çorbaya kadar tok tutan besinler tüketilirdi. Kahvenin, ülkemizde yaygınlaşmasından sonra yeni alışkanlıklar ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde kahve içmeden önce peynir, bal reçel gibi yiyecekler yenir sonra kahve faslına geçilirdi. Kahvaltı da buradan, kahveden önceki yemek anlamına gelen "kahve altı”ndan geldi.
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