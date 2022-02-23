Arama

Menu

Kahvaltı geleneği nasıl başladı? Geçmişten günümüze kahvaltı kültürü...

Yayınlanma Tarihi: 23.02.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 11:02

19. yüzyıla gelene kadar bugünkü manasıyla bir kahvaltı anlayışı yoktu. Biri kuşluk, diğeri ise akşam yemeği olmak üzere iki öğün yenirdi. Ancak kuşluk yemeği günümüzdeki kahvaltıdan farklıydı. Saat on ile on iki arasında etten çorbaya kadar tok tutan besinler tüketilirdi. Kahvenin, ülkemizde yaygınlaşmasından sonra yeni alışkanlıklar ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerinde kahve içmeden önce peynir, bal reçel gibi yiyecekler yenir sonra kahve faslına geçilirdi. Kahvaltı da buradan, kahveden önceki yemek anlamına gelen "kahve altı”ndan geldi.

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN