Hz. Ömer halife olduğunda hangi yenilikleri gerçekleştirdi?

Efendimiz (SAV) tarafından kurulan İslam Devleti zamanla çok fazla genişleyerek birçok toplumu ve bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Bu gelişmeler var olan devlet ve sosyal sistemin yetersizliğini ortaya koydu. İkinci halife olan Hz. Ömer (RA) adalet merkezli devlet anlayışı ile İslam Devleti'ne köklü kurumlar kazandırarak, devleti sistemleştirdi.

📌 Hz. Ömer (RA) artık büyüyen ve daimi bir gelişme içerisinde olan İslam Devleti'ni kurumsallaştırma gayreti içerisinde olmuştur. Yaptığı kurumsallaşma faaliyetleri içinde en önemli ve etkili olanlardan birisi "beytülmâl"dir.

📌 Devletin düzgün ve idareli bir mali yapısı olması için çaba harcayan Hz. Ömer (RA), "beytülmâl" in devamı niteliğinde olarak "divan" teşkilatını kurmuştur. Divan teşkilatı ile beraber devlet kayıt almaya başlamış, böylece bir arşiv oluşmuştur.

📌 Kur'an-ı Kerim ve Efendimizin (SAV) sünnetinde "adalet" kavramına çokça yer verilir. Haksızlık büyük bir kul hakkı olarak görülmüştür. Hz. Ömer'i (RA) anlatan kelime "adalet"tir. Medine'de yargı görevini bizzat yürüten Hz. Ömer kendi oğluna dahi herhangi bir iltimas geçmemiş, herkesin hakkına riayet etmiştir.

📌 Hz. Ömer (RA) devrine kadar Müslümanlar Resulallah'ın (SAV) doğumu, vefatı ve hicreti üzerinden yılları belirliyorlardı. Hz. Ömer (RA) herkesin mutabık olacağı bir sistem olarak hicreti kabul etti. Bugün Hicri takvim olarak adlandırılan takvimi yürürlüğe aldı.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşe Nur Aslan

Kamera: Serkan Hervenik

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