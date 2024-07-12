"Hani Gökbörü" ağıdının hikayesi

Bozkurt işareti ile birlikte Abdurrehim Heyit'in seslendirdiği "Hani Gökbörü" ağıdı gündeme geldi. Peki bu ağıdın hikayesi ne? Bozkurt işareti ile ne bağlantısı var? Sizler için anlattık.

🔸Son zamanlarda gündeme gelen"bozkurt" işaretinin ne anlama geldiği oldukça merak ediliyor.Bozkurt, Türk mitolojisinde Türklerin milli kimliğinin bir sembolü.

🔸Aynı zamanda Türeyiş Destanı'nda Türklerin soyunu simgelerken Ergenekon Destanı'nda ise bir rehber olarak karşımıza çıkar. Göktürkler döneminde tuğ ve sancakların tepesinde kullanılan bu figür, bağımsızlığının en önemli sembolü haline gelmiştir.

🔸Bozkurt işareti ile birlikte "Hani Gökbörü" ağıtı da gündeme geldi. Bu ağıtın hikâyesi de bir o kadar ilginç. "Neredesin Gökbörü" bilinen adıyla "Hani Gökbörü"nün söz yazarı aynı zamanda ozanı Abdürrehim Heyit.

🔸O, Türkistan'ın bir Aşık Veysel'i, bir Neşet Ertaş'ı. Heyit, kaleme aldığı dizelerle milletinin çektiği eziyetlere gür sesiyle tepki göstermiş ve örnek bir direniş sergilemiştir. Ozan, milletinin çektiği çileleri ve yıllardır bitmeyen Çin baskısını ağıtıyla dünyaya duyuruyor.

Aq alwasti qara alwasti

Goya zülmet qara tün basti

Anıler yene sözdın adaşti

Atılar yene sözdın adaşti

Qeni kök-böre

Kök-böre

Ak düşman, kara düşman,

Güya zulmet, kara gece bastı,

Analar yine çaresiz kaldı,

Babalar yine çaresiz kaldı,

Neredesin Bozkurt?

Bozkurt!

🔸Bu dizelerle Heyit, Çin'in asimile çalışmaları ve insanlık dışı baskılarını şiirle dile getirirken milletinin artık tükendiğini dinleyicilere tüm gerçekliğiyle haykırmış.

🔸Türk'ün mitolojik sembolü olan Bozkurt'un nerede olduğunu sormuş bir nevi yardım istemiştir. İşte bu ağıt Uygur Türklerinin feryadı olarak tarihe geçti...

Seslendiren Editör: Sümeyye Gedizli

Kurgu: Ayşenur Akyol

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: