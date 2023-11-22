Eski Defterler I Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

Tek Bir Kişiyi Bile Uyandırabilmek: Siyah Sancak
İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sonrası ortaya çıkan siyah sancak, oldukça merak konusu...
Başlı başına bir destan olan Medine Müdafaasının kahramanıydı. Çölün ortasında anavatandan bağlantısı kesilmiş halde, açlıktan çekirge yeme pahasına 2 yıl 7 ay kahramanca Medine’yi savundu. Geri çekilme emri geldiğinde dahi kabul etmeyerek Peygamberin şehrini İngilizlere vermemek için tüm gücüyle direndi. Eski Defterlerin yeni bölümünde Fahreddin Paşa'nın Medine Müdaafasından bahsedeceğiz.
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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Mert Akkuş
Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak
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İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar sonrası ortaya çıkan siyah sancak, oldukça merak konusu...
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