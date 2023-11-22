Eski Defterler I Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası

Başlı başına bir destan olan Medine Müdafaasının kahramanıydı. Çölün ortasında anavatandan bağlantısı kesilmiş halde, açlıktan çekirge yeme pahasına 2 yıl 7 ay kahramanca Medine’yi savundu. Geri çekilme emri geldiğinde dahi kabul etmeyerek Peygamberin şehrini İngilizlere vermemek için tüm gücüyle direndi. Eski Defterlerin yeni bölümünde Fahreddin Paşa'nın Medine Müdaafasından bahsedeceğiz.

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Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Mert Akkuş

Kamera: Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak