15 Temmuz özel I 251 şehidimize rahmetle...

15 Temmuz, devletin her alanına sinsice sızan FETÖ'nün, devlete ait silahları millete doğrulttuğu gece… Demokrasi tarihine kara bir leke olarak düşen 15 Temmuz hain darbe girişiminde hedef, demokratik yönetimi rafa kaldırmaktı. Devletin en üst düzey kurumları bombalandı; düşmana karşı kullanılması gereken mermiler halkı hedef aldı. Türk halkı, demokrasi için tek yürek oldu ve pek çok vatandaş, canını hiçe sayarak hainlerin, tankların, namluların önünde durdu.