Mekke döneminde nazil olan Yusuf Suresi adını Hz. Yusuf'tan (AS) alır. Hayatı boyunca büyük imtihanlar geçiren Yusuf Peygambere (AS) odaklanan sure içerisinde bir peygamberin hayatı üzerinden müminlere öğütler verilir.

➡ Mushaf sıralamasına göre on ikinci, nüzul sırasına göre elli üçüncü sure olan Yusuf Suresi, Mekke döneminde nazil olmuş ve Hz. Yusuf'un (AS) üzerinden Müslümanlara öğütler vermiştir.

➡ Sure içerisinde Yusuf Peygamberin (AS) hayatı, yaşadığı zorluklar, gurbet yaşantısı, Mısır'a gitmesi ve köle olması üzerinden önemli mesajlar verilir. 4. ayet ile başlayan Yusuf (AS) Kıssası 101. Ayete dek sürer.

Yusuf Suresi 80-86. Ayetler Tefsiri

Kardeşlerin büyüklerinden maksat yaşça büyük olan Ruben mi yoksa akılca üstün olan Şem'ûn (Şimeon) mu olduğu konusunda farklı rivayetler vardır. Taberî yaşça büyük olan Ruben'in kastedildiğini bildiren rivayetlerin daha isabetli olduğu kanaatindedir (bk. XIII, 33-34). Hz. Yûsuf'un kararlı tutumu karşısında, ondan ümitlerini kesen kardeşleri, durumu kendi aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri Ruben, Bünyâmin hakkında babalarına verdikleri sözü, daha önce de Hz. Yûsuf'a yaptıklarını onlara hatırlattı. Yûsuf'un bu kardeşi, daha önce onu öldürmek isteyen kardeşlerine, onu kuyuya atmalarını teklif etmiş ve ölümden kurtarmıştı (âyet 10; Taberî, XII, 155-156). Hz. Ya'kub'un oğulları, 81. âyetin son cümlesiyle, Bünyâmin'i koruyacaklarına dair babalarına söz verdikleri zaman onun hırsızlık suçundan dolayı Mısır'da alıkonulacağını bilemeyeceklerini ifade etmek istemişlerdi.

Oğlu Bünyâmin'in Mısır'da tutulduğunu haber alan Hz. Ya'kub'un, diğer oğlu Yûsuf hakkındaki üzüntüleri yeniden depreşti ve üzüntünün şiddetinden gözlerine boz geldi. Bu olay iki şekilde açıklanmıştır: a) 96. âyette "Tekrar görür hale geldi" buyurulduğu için bunu karîne olarak alanlar, boz gelmekten maksat "Üzüntüden ve ağlamaktan dolayı gözünün kapanmasıdır" demişlerdir. Uzmanların açıklamalarına göre nâdir de olsa üzüntüden gözde katarakt oluştuğu ve sonra bir şokla bunun zâil olduğu görülmüştür. b) Râzî'nin de katıldığı (XVIII, 195) ikinci anlayışa göre göze boz gelmesinden maksat gözün yaşa boğulmasıdır; açılması ise üzüntü ve ağlama sebebinin ortadan kalkması, göz yaşının dinmesidir.

