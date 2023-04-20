Mukabele - 28. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 30. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü daha çok kısa sureleri ihtiva eder.
Kur'an-ı Kerim'in 28. cüzü, Mücadele Suresi, Haşr Suresi, Mümtehine Suresi, Cuma Suresi, Münafikun Suresi, Tegabun Suresi, Talak Suresi, Tahrim Suresi'ni ihtiva eder.
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Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzü daha çok kısa sureleri ihtiva eder.
Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzü, Ahkaf Suresi (6-35), Muhammed Suresi (1-38) Fetih Suresi (1-29),...
Kur'an-ı Kerim'in 25. cüzü, Fussilet Suresi'ni (47-54) Şura Suresi (1-53) Zuhruf Suresi (1-89),...
Kur'an-ı Kerim'in 24. cüzü, Zümer Suresi (32-75) Mü'min Suresi (1-85) Fussilet Sures'ni (1-46)...
Kur'an-ı Kerim'in 23. cüzü, Yasin Suresi (28-83) Saffat Suresi (1-182), Sad Suresi (1-88)...
Kur'an-ı Kerim'in 22. cüzü, Ahzab Suresi (31-73) Sebe Suresi (1-54), Fatır Suresi (1-45) ve...