Mukabele - 2. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 1. Cüz - Mehmet Emin Ay
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 1. Cüz...
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 2. Cüz...Kur'an-ı Kerim'in 2. cüzü, Bakara suresinin 142. ayetinden 253. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mehmet Emin Ay'ın sesinden Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerifi - 1. Cüz...
Mekke döneminde nazil olan Lokman Suresi adını, 12. ve 13. ayetlerde geçen Hz. Lokman'dan (AS)...
Risaletin Medine döneminde nazil olan Nûr" suresi, 35. ayet-i kerimede geçen "nûr" kelimesine...
Mekke döneminde nazil olan Taha Suresi, 135 ayettir. Adını birinci âyette yer alan harflerden...
Mekke döneminde inen Kehf Suresi 110 ayettir. Adını ilk defa dokuzuncu âyette olmak üzere,...
Medine döneminde nazil olan Felak Suresi, 5 âyettir. Felâk, sabah aydınlığı demektir. Mushaftaki...