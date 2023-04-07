Mukabele - 16. Cüz - Mehmet Emin Ay

Mukabele - 15. Cüz - Mehmet Emin Ay
Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü, İsra Suresi'nin 1. ayetinden başlayarak Kehf Suresi'nin 74. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü, Kehf Suresi'nin 75. ayetinden başlayarak Kehf Suresi'nin 74. ayetine kadar olan bölümü ihtiva eder.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü, İsra Suresi'nin 1. ayetinden başlayarak Kehf Suresi'nin 74. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 14. cüzü, Hicr Suresi'nin 1. ayetinden başlayarak İsra Suresi'ne kadar olan...
Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzü, Yusuf Suresi'nin 53. ayetinden başlayarak Hucr Suresi'ne 53. kadar...
Kur'an-ı Kerim'in 12. cüzü, Hud Suresi'nin 6. ayetinden başlayarak Enbiya Suresi'ne kadar olan...
Kur'an-ı Kerim'in 11. cüzü,Tevbe Suresi'nin 92. ayetinden başlayarak Hud Suresi'nin 6. ayetine...
Kur'an-ı Kerim'in 10. cüzü, Enfâl Suresi'nin 41. ayetinden başlayarak Tevbe Suresi'nin 91....