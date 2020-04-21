Fikriyat.com "mealli hatim" podcastleriyle Ramazan'da da sizlerle!
Türkiye'nin, alanında otorite olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri,...
Türkiye'nin, alanında otorite olan yazarları, İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, yeni dijital içeriği mealli hatim podcastleriyle, Ramazan'da da okurlarına hizmet vermeye devam ediyor. Fikriyat ailesi olarak, Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet dinleyebileceğiniz “İshak Danış ve Nüvit Candaner’in sesinden Mealli Hatim” podcastlerini sizlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz.
On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gönüller daha yoğun bir şekilde Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmaya başladı. İshak Danış ve Nüvid Candaner'in Kur'an-ı Kerim'den sure ve mealleri ayet ayet seslendirdiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.
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