Enbiya Suresi 101 ve 107. ayetler
Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden Enbiya Suresi 101 ve 107. ayetler...
Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden Fatiha Suresi
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