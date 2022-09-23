Fatiha Suresi
Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden Fatiha Suresi
Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden Enbiya Suresi 101 ve 107. ayetler...
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Abdülkadir Şehitoğlu'nun sesinden Fatiha Suresi
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