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Beled suresi okunuşu ve anlamı

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 14:12

Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled” kelimesinden alır. Mekânların en şereflisi Mekke’ye yemin edilerek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, yüce gayelere erebilmek için sıkıntılara göğüs germek zorunda bulunduğu hatırlatılmaktadır.

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