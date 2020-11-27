Beled suresi okunuşu ve anlamı
Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled”...
Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled” kelimesinden alır. Mekânların en şereflisi Mekke’ye yemin edilerek insanın zor ve çetin şartlar içinde dünyaya getirildiği, yüce gayelere erebilmek için sıkıntılara göğüs germek zorunda bulunduğu hatırlatılmaktadır.
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Mekke’de indirilen Beled suresi, 20 ayetten oluşur. Adını, birinci ayette geçen “el-beled”...
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