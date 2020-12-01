Abdussamed - Haşr sûresi 22-24. ayetler
Haşr suresi, Medine’de inmiştir ve 24 ayetten oluşmuştur. İslam toplumunu yok etmek üzere Mekkeli...
Haşr suresi, Medine’de inmiştir ve 24 ayetten oluşmuştur. İslam toplumunu yok etmek üzere Mekkeli müşriklerle ittifak yapan Nadîroğulları’nın Medine’den topluca sürülmesi hadisesi ile Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar anlatılmıştır. Abdussamed'in sesinden,Haşr sûresi 22-24. ayetlerini (Hüvallahüllezi) sizlerle buluşturuyoruz.
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Haşr suresi, Medine’de inmiştir ve 24 ayetten oluşmuştur. İslam toplumunu yok etmek üzere Mekkeli...
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