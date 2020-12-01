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Abdussamed - Bakara suresi 285-286. ayetler

Yayınlanma Tarihi: 01.12.2020 17:36 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 17:37

Amenerrasulü duası, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara suresinin son iki (285-286) ayetidir. Peygamberimize (sav) Miraç gecesi vahyedilmiştir. Hem dua hem de Kur'an-ı Kerim'den ayet olan Amenerrasulü'nün birçok fazileti bulunur. Abdussamed'in sesinden, Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzü olan Bakara suresinin 285-286. ayetlerini sizlerle buluşturuyoruz.

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