İsmail Güleç'in Anlatımıyla Kısas-ı Enbiya I Klasikler

Her bölümünde Anadolu'yu bizlere yurt kılan eserlerin konuşulduğu "Klasikler"in bu bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç,peygamberlerin hayatları, menakıbları ve mucizeleri üzerinden bizlere öğütler veren Kısas-ı Enbiya'yı anlatıyor. Klasikler programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımızdan kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. İşte, İsmail Güleç'in Anlatımıyla Kısas-ı Enbiya...

➡ Arapça kıssa ve nebî kelimelerinin çoğul şekillerinden oluşan kısas-ı enbiyâ (kasasü'l-enbiyâ) "peygamberlerin kıssaları, tarihleri" demektir. Kısas-ı Enbiya bir kitabın adı değil, bir türün adıdır. Peygamberlerin hayat hikayeleri Kuran esas alınarak anlatıldığı eserlerdir.

➡ Aslında İslam tarihçileri tarihi Hz. Adem'den başlatırlar ve peygamberlerle devam ederler.

➡ Kur'ân-ı Kerîm'de -üçü ihtilâflı olmak üzere- yirmi sekiz peygamberin adı geçmekte, isimleri ve kıssaları bildirilmeyen daha birçok peygamberin bulunduğu da belirtilmektedir (en-Nisâ 4/164; el-Mü'min 40/78). İsmen zikredilen peygamberlerin bir kısmının hayat hikâyeleri ve tebliğ faaliyetleri daha çok ders ve ibret verici yönleriyle ayrıntılı biçimde, bir kısmının kıssaları ise özet olarak nakledilir.

➡ Kur'an'da Âdem, İbrâhim, Yûsuf, Mûsâ ve Îsâ gibi peygamberlerin kıssaları oldukça tafsilâtlı olarak verilmektedir. Bunun yanında muhtelif peygamberlerin, çeşitli şahısların ve kavimlerin kıssaları, ayrıca Kur'an'ın geldiği dönemde vuku bulan bazı olaylar da Kur'an'da yer almaktadır.

➡ Kıssaları Kur'an'da anlatılan peygamberlerin ve diğer bazı kişilerin, ayrıca kavim ve olayların büyük bir kısmı Tevrat ve İncil'de de nakledilmektedir. Dolayısıyla kıssaların birçoğu İslâm'ın geldiği dönemde yahudi ve hıristiyanlarca bilinip anlatılmakta, özellikle yahudilerle bir arada yaşayan Araplar'ca da bilinmekteydi. Bu sebeple Kur'an vahyi devam ederken bundan son derece rahatsız olan Mekke müşrikleri Kur'an'ın naklettiği ve Peygamber'in tebliğ ettiği kıssalara "esâtîrü'l-evvelîn" (geçmiş kavimlerin masalları) diyorlardı.

Editör: Bekir Salih Yaman

Kamera: Serkan Hervenik

Kurgu: Ayşenur Akyol

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