Üç Aylar Yeni Bir Başlangıç Fırsatı I Fatma Bayram

Üç aylar, bereket ve rahmetin bir rüzgar halinde her yanı sardığı manen kuvvetli bir vakittir. Bu mukaddes zaman diliminde yaptığımız ibadetlerimiz bizleri manevi bir iklime taşır. Aynı zamanda bereketin ve feyzin oluk oluk aktığı Üç aylar, Müslümanlara Ramazan-ı Şerif'inde yaklaştığını müjdeler. Fatma Bayram ile Üç aylarda neler yapabileceğimiz konuştuk.

Bizim, çeşitli boyutlarımız var;

zihinsel, psikolojik, bedenimiz, sosyal hayatımız var

Bu boyutların her biri için küçük adımlar atmalarını öneririm insanlara ama takip ederek…

Yani ne demek mesela?

Bedensel hayatımla ilgili; uyduruyorum şimdi tabi bu herkese uymayabilir, bundan sonra akşam yemelerini bırakacağım veya bu üç aylarda akşam yemelerini bırakacağım, diyebilir

Sosyal hayatıyla ilgili; mesela benim kendime aldığım bir karar, her gün olmasa da en az iki günde bir, eski ahbabımın hatırını soracağım, isterse bir mesaj atmak yoluyla olsun…

Manevi hayatla ilgili şunu bilin:

Bizim inancımıza göre ibadeti olmayanın, manevi hayatı olmaz…

İbadetini artırmayı hedef alabilir

Kuşluk namazına başlayabilir

Teheccüde başlamak için harika bir dönem...

Teheccüd, yediye kadar kılınıyor, şu anda…

Artık kılmayanı dövüyorlar, o derecede yani...

Bu üç aylarda iki rekat teheccüd namazına başlayacağım diyebilir.

Bir tane kazaya başlayacağım, diyebilir.

Sabah namazlarından sonra bir tane sabah namazı kazası yapacağım, diyebilir

Bir de herkesin, aklı başında, birazcık bilgisi, kültürü olan herkesin, bir virdi olması gerektiğini düşünüyorum

Yani bir tarikata mensup olmayabilir, diyebilir ki kendisine, her gün 7 tane Ayet-el Kürsi okuyacağım, Peygamberimiz (SAV) çok istiğfar edermiş, her gün 100 defa Estağfurullah diyeceğim.

Hatta bunu teşbihle yapmasa bile olur

Bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu, virdleri konusunda çok hassastı, saat kurardı

Mesela yemek yaparken telefonun saatini 10 dakikaya kuruyor, 10 dakika boyunca La İlahe İllallah diyeceğim, yemek yapıyorsun nasılsa…

Sonra bir daha saat kuruyor, 10 dakika daha Salavat getireceğim…

Yemek yaparken Salavat getirme işini de yapardı

Bir virdimiz bir ibadetimiz olması gerekiyor, maneviyatımız için…

Zihinsel açıdan kendimizi geliştirecek, iki tane olsun bir şey okumak…

Tabi dini açıdan tavsiye ediyorum

Esma'ül Hüsna hiç okumamışsa mesela bir Esma'ül Hüsna'yı okuyabilir

Halk için yazılmış çok güzel tasavvuf kitapları var, bizim medeniyetimizin, İhyâ'u Ulmû'id-Din gibi… İhyâ'u Ulmû'id-Din'i ben halk için, avam için yazdım diyor, Gazali…

İhya'yı okumaya başlayabilir veya İhya çok büyük, 40 kitaptan 40 bölümden oluşuyor

Bundan 4 tanesini okuyacağım diyebilir veya üç aylar boyunca her ay bir bölüm okuyacağım, oradan okuduklarımı sindireceğim diyebilir

Yani bu boyutlarınız için ayrı ayrı zihni, kalbi, kendi psikolojiniz için…

En azından bazı duygularımızın farkına varmak, burada tabi haddini aşan şeyler söylemek istemiyorum, ben psikolog değilim ama kendimizi rehabilite etmek yani mesela çok mu telaşlıyız çok mu kaygılıyız çok mu korkağız?

Biraz cesaret çalışacağım, diyebilir, arkadaşlarımız…

Kendi boyutlarında bunları artırabilirler

Tek söyleyeceğim şey az da olsa devamlı yapmalarıdır

Peygamber Efendimiz'in (SAV) altını çizdiği şey odur, yani...

"Amellerin en hayırlısı az da olsa sürekli olanıdır."

Takip listeleri oluştursunlar…

Güzel motive oluyor insan…

İşte kendilerine zinciri kırma diye yöntemler var, artı koyar eksi koyar

Mutlaka sadaka vermemiz lazım zaten…

Söyleyebileceklerim bunlar…

Kurgu: Ayşenur AKYOL

