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İsmail Güleç'in Anlatımıyla Altıparmak Tarihi - Klasikler

Yayınlanma Tarihi: 13.07.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 11:36

Klasikler’in yeni bölümünde "Altıparmak Tarihi"ni konuşuyoruz. İsmail Güleç'in derinlikli anlatımıyla geçmişe ışık tutan Klasikler programı içinde bu eser özel bir yere sahip. Altıparmak Tarihi’nin tam adı eserin tam adı Delâil-i Nübüvvet-i Muhammedî ve Şemâil-i Fütüvvet-i Ahmedî.

Altıparmak Tarihi İçindekiler

Eser mukaddime, dört adet rükün ve hatime olmak üzere toplam altı ana bölümden ve yüzlerce alt başlıktan müteşekkildir.

Birinci rükünde kainatın halk edilişinden Hz. Muhammed'in doğumuna,

İkinci rükünde doğumundan bi'setine,

Üçüncü rükünde bi'setinden hicretine,

Dördüncü rükünde ise hicretinden vefatına değin nübüvveti ile alakalı yaşanan hadiseler aktarılmaktadır.

Hatimede ise Hz. Muhammed'e atfedilen mucizeler türlerine göre yüzden fazla mucizevî vaka anlatılır. Dolayısıyla iki eser var. ilk dört bölüm siyer, son bölüm mucizât-ı Nebî.

Editör: Bekir Salih Yaman
Kamera: Serkan Hervenik
Kurgu: Ayşe Nur Aslan

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