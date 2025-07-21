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Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İman Bölümü 34-39. Bâblar - 16. Bölüm

Yayınlanma Tarihi: 21.07.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:34

Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin, İslam tarihindeki en önemli kitaplardan birisi olarak nitelenen İmam Buhari'nin Camiu's Sahih Dersleri.

🔹 "el Camiu's Sahih": Eser daha çok "Sahihi Buhari" adıyla şöhret bulmuştur. İmam Buhari eseri oluştururken çok titiz davranmıştır. Buhari kitabı, altı yüz bin hadis içerisinden cerh ve tadil yöntemine göre hadis belirleyerek on beş sene sonunda iki kapak arasında toplayabilmiştir. Kendi tabiri ile her babı yazarken mutlaka gusül abdesti almış ve Efendimiz'in (SAV) sözlerine büyük ihtimam göstermiştir.

🔹 Eser Buhara'da yazılmaya başlamış, Basra'da yazımı devam etmiş nihayete edeben, Mekke ve Medine'de kavuşmuştur. Efendimiz'in (SAV) sahih hadisleri yine O'nun (SAV) havasını soluduğu, üstünde gezdiği kutsal topraklarda toplanmıştır. İsnad yönünden İmam Buhari senedler arasında hiçbir kopukluk olmamasına dikkat etmiştir. "el Camius Sahih" diğer hadis kitaplarının hiçbirine nasip olmayan bir şöhrete kavuşmuştur.

🔹 Yazıldığı dönemden itibaren binlerce kopyası İslam coğrafyasına yayılarak ders kitabı ve günlük okuma şeklinde okunmuştur. Tüm İslam coğrafyasında basılan kitap, Avrupa ve Amerika kıtalarında da yoğun bir ilgi görmüştür. Ümmetin âlimleri her dönemde, İmam Buhari'nin büyük bir emek ile ortaya koyduğu "el Camius Sahih"e itibar etmiş ve eserin hakkını teslim etmiştir. "El Camiu's Sahih" yüzyıllar boyunca Efendimiz'in (SAV) kelamının Müslümanlara ulaşmasını sağlamış en büyük İslam klasiklerinden biridir.

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