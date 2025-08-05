Ailede Sessiz Tehlikeler: Kıyas, Sosyal Medya ve Dış Sesler!

Aile toplumun temeli ve geleceği olan mukaddes bir kurumdur. Aile yapısının sağlam temeller üzerinde durması için, pek çok tehlikeye karşı dikkatli olunması gerekir. Hayatımız hızla devam ederken sessizce ilerleyen bazı tehlikeler yuvamızı, ailemizi tehdit eder. Kıyas, sosyal medya ve dış sesler aile hayatımızı ilk elden etkileyen etkenlerdir. Aile Akademisi'nin yeni bölümünde Psikolog Cihan Uluç ile aile kurumunu tehdit eden sesiz tehlikeleri konuştuk.

Soru: Sağlıklı bir aile iletişimi nasıl olur?

Psikolog Cihan Uluç:

Bu kavram bende yaş aldıkça ve tecrübe kazandıkça değişti. Beni koruyarak aslında biz olma süreci diyebiliriz. Süreç kavramını da belki burada vurgulamakta fayda var. Çünkü bu bize verili olan bir şey de olmayabilir. Yani biz bir araya geldiğimizde, bir Çift olarak bir aile kurduğumuzda aslında bir şeyi inşa etmeye başlıyoruz. Evveliyatında da başlıyoruz buna ama aslında bir araya geldiğimizde başlıyoruz ve orada "ne beni yitirmemiz" gerekiyor ne de "bizi kaçırmamız gerekiyor" aslında. Yani ne bencilliğe doğru bir tarafa evrilmemiz gerekiyor ne de "sencilik" yani tamamen karşı odaklı bir noktaya evrilmemiz gerekiyor. Bu ikisinin dengesini tutturduğumuzda aslında aile olmak ve çift olmak veya hayat daha anlamlı hale geliyor.

Editör: Özge Özkul

Kamera: Serkan Hervenik

Video Editör:Ayşe Nur Akyol

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