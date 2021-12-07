Prof. Dr. Teoman Duralı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz!"

Prof. Dr. Teoman Duralı, 2019 yılında katıldığı televizyon programında 1 Kasım 1928 yılında uygulanan Harf Devrimi'ni soykırım olarak nitelendirmişti. Harf inkılabıyla Türkler, bin yıldır kullanıldığı Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini kullanmaya başladı. Bu duruma ilişkin Duralı şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz! Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş, dolayısıyla burada şaşılacak bir şey yok. Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, bitti. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir."