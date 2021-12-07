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Prof. Dr. Teoman Duralı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz!"

Yayınlanma Tarihi: 07.12.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 18:45

Prof. Dr. Teoman Duralı, 2019 yılında katıldığı televizyon programında 1 Kasım 1928 yılında uygulanan Harf Devrimi'ni soykırım olarak nitelendirmişti. Harf inkılabıyla Türkler, bin yıldır kullanıldığı Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini kullanmaya başladı. Bu duruma ilişkin Duralı şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz! Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş, dolayısıyla burada şaşılacak bir şey yok. Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, bitti. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir."

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