Prof. Dr. Teoman Duralı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz!"

Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat 62. Bölüm
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Prof. Dr. Teoman Duralı, 2019 yılında katıldığı televizyon programında 1 Kasım 1928 yılında uygulanan Harf Devrimi'ni soykırım olarak nitelendirmişti. Harf inkılabıyla Türkler, bin yıldır kullanıldığı Arap alfabesinin yerine Latin alfabesini kullanmaya başladı. Bu duruma ilişkin Duralı şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz soykırıma uğramış bir milletiz! Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş, dolayısıyla burada şaşılacak bir şey yok. Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, bitti. Bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir."
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Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...
Ekrem Demirli’nin "Düşünce ve İnsan" ekseninde muhtelif konuları ele aldığı programı, her Pazartesi...