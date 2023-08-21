Dursun Çiçek: "Ölüm hayata dair ve dâhildir"
Hızla akan bir çağın merkezinde yaşıyoruz. Bu hız çağında çoğu zaman etrafımızda olup biteni...
Bir klasik içerisinde bulunduğu tarihi dönem ve olaylarla elenmiş, bir müşterek zihni yapının emeği neticesinde ortaya çıkmış ve dikkatle damıtılmış bir tecrübedir. Klasiklerin her daim güncel kalması uğraştıkları alan ile alakadardır. Klasikler bir bakımdan da güzel sanatlara dair bir estetik seviye ölçümü olarak görülmektedir. Bu hususta eserin, toplumun ciddi bir kesiminin beğenisini kazanmış olması esastır. Peki, Kapitalizm klasik üretebilir mi?
➡ Modern dönem de her çağ gibi kendi klasiklerini üretti. Lakin modern klasikler bizim bildiğimiz klasiklerden değil. Bir kola markasıdır mesela modern dönem klasiği…
➡ Her tarafa reklamları asılan bir mobilya firması veya batınca adı unutulacak bir marka... Modern dönem klasikleri ciro ile alakalı meselelerdir. Yani maddi bir kazanımı ve kazandırması yoksa yahut sermayeyi beslemiyorsa bir karşılıkları yok.
➡ Üstelik bu modern klasiklerin bizim klasiklerimiz gibi iyiye yönlendiren bir tarafı da yok. Aksine bu klasikler insan sağlığını, ruhi dengeyi ve fiziki sağlığı mütemadiyen bozan eserler...
➡ Bu çağın müziklerini sonraki kuşaklar dinleyebilir ama önceki kuşaklar dinleyemezler. İşte bir klasik ölçüsü bu kadar nettir Hemen her şeyin değiştiği modern dönemde sanat eserleri de bu değişimden payını aldı ama kıymetlerinden zerre yitirmediler.
➡ Modern dönemde ortaya çıkan sanat ve telif eserlerinin ne denli geleceğe kalacağı ise hala cevabını bilemediğimiz büyük bir muamma. Sorulması gereken soru net; kapitalizm klasik üretebilir mi?
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Editör-Sunucu: Bekir Salih Yaman
Kurgu: Serkan Hervenik
Kamera: Serkan Hervenik - Eyüp Kaymak
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Hızla akan bir çağın merkezinde yaşıyoruz. Bu hız çağında çoğu zaman etrafımızda olup biteni...
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