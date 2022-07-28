Peygamberimizin Hayatı 42. Bölüm - Hicret Yolunda

🔸 Peygamber efendimiz (SAV) ve Hz. Ebubekir (RA) hicret yolundaydı. Müşrikler onların sığındıkları mağaranın ağızına kadar gelmiş fakat içeri bakmadan geri dönmüşlerdi. Çünkü onların tuzakları olsa da, Allah tuzak kuranların en hayırlısıydı.

🔸 Hz. Peygamber (SAV) ve arkadaşı yola devam ettikleri bir sabah karşı taraftan küçük bir kervanın geldiğini görünce şaşırıp korktular. Fakat gelenin Ebubekir (RA) kuzeni Talha olduğunu görünce şaşkınlıkları sevince dönüştü.

🔸 Talha, gelirken Medine'ye uğramıştı mallarını Mekke'de satar satmaz dönmeyi düşünüyordu. Medine'de peygamberin gelişini büyük bir merakla beklendiğini söyledi ve veda etmeden önce onlara zengin Kureyşlilere satmayı planladığı beyaz elbiseler hediye etti. Yolcular Talha ile karşılaştıktan kısa bir süre sonra kuzeye doğru döndüler. Artık dosdoğru Yesrib'e yönelmişlerdi. O sıralarda Hz. peygambere (SAV) şu vahiy geldi:

Kur'an-ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir.

🔸 Mağaradan ayrılışlarının on ikinci günü, şafakta Akik Ovası'na vardılar ve diğer taraftaki tepeye tırmandılar. Tepeye ulaşıp vadiyi gördüklerinde durmak istemediler.

🔸 Hz. peygamberin (SAV) rüyasında gördüğü iki grup kara kaya yığını arasındaki suyu bol yer önlerinde uzanıyordu. Koyu yeşil hurma bahçeleri ve açık yeşil bostanlar gözler önüne serilmişti. Yeşilliğin en yakın noktası hicret edenlerin il durağı olan Kuba'ydı.

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