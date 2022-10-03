96. Bölüm - Dereceler

İslam geniş topraklara yayılmaya başlamış ve devlet oldukça zenginleşmeye başlamıştı. Dolayısıyla müminler için zor günler geride kalmış kimileri için İslam'a yönlendiren manevi dürtüler artık geri planda başlamaya başlamıştı.

Bu nedenle şu ayet nazil oldu:Bedeviler: "İnandık" dediler, de ki: "İnanmadınız ama İslam olduk deyin; inanç henüz gönüllerinize yerleşmedi; eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, işlediklerinizden bir şey eksilmez; doğrusu Allah, bağışlar, merhamet eder." (Hucurât suresi, 14. ayet) Bu ayet iman etmede teslim olmayı en aşağı derece olarak kabul ediyor ve iman derecelerine işaret ediyordu. Daha yüksek dereceler, Hudeybiye anlaşmasından birkaç ay önce Peygamber'e (sav) nazil olan Nûr Sûresi'nin konusunu teşkil ediyordu.

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