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95. Bölüm - Tebük Seferi'nden sonra

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 13:43

Bedir'den dönüş gibi Tebük Seferi'nden dönüşte üzüntülü oldu. Yokluğu sırasında Peygamber Efendimizin (sav) kızlarından biri daha, Ümmü Gülsüm vefat etti. Hz. Peygamber (sav) bu defa da onun başında dua etti.

Sefere katılmayan münafıklar, teker teker gidip özürlerini beyan ettiler. Peygamber Efendimiz (sav) onları Allah'ın gizli düşünceleri bildiğini söyleyerek uyardı ama yine de özürlerini kabul etti.

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