Arama

Menu

93. Bölüm - Zaferden sonra

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2022 13:23 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 13:23

Müslümanlar Taiflilerin saldırılarına çok küçük bir orduyla karşılık vermesine rağmen büyük bir zafer kazanmıştı. Peygamber Efendimiz (sav) Taif'ten döndükten sonra umre yaptı ve Medine'ye döndü.

Medine'ye varmadan kısa bir süre önce, Hudeybiye'de gördüklerinden sonra Peygamber Efendimize (sav) bağlılığına şaşıran Urve'ye rastladı. O, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevî zafer haberleri, içinde zaten var olan imanı alevlendirdi ve Peygamber Efendimize (sav) gidip Müslüman oldu.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı
1. Bölüm - Zemzem

1. Bölüm - Zemzem

Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.

  • Temmuz 21, 2022
2. Bölüm - Kabe

2. Bölüm - Kabe

Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.

  • Temmuz 22, 2022
6. Bölüm - Fil Yılı

6. Bölüm - Fil Yılı

Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.

  • Temmuz 22, 2022
DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN