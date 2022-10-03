93. Bölüm - Zaferden sonra

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Müslümanlar Taiflilerin saldırılarına çok küçük bir orduyla karşılık vermesine rağmen büyük bir zafer kazanmıştı. Peygamber Efendimiz (sav) Taif'ten döndükten sonra umre yaptı ve Medine'ye döndü.
Medine'ye varmadan kısa bir süre önce, Hudeybiye'de gördüklerinden sonra Peygamber Efendimize (sav) bağlılığına şaşıran Urve'ye rastladı. O, Huneyn Savaşı sırasında Yemen'deydi. Yolda aldığı bu mucizevî zafer haberleri, içinde zaten var olan imanı alevlendirdi ve Peygamber Efendimize (sav) gidip Müslüman oldu.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.