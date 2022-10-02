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91. Bölüm - Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması

Yayınlanma Tarihi: 02.10.2022 17:22 Güncelleme Tarihi: 02.10.2022 17:22

Sıkıntılarla dolu günler geride kalmış Mekke fethedilmişti. Fakat Taifliler düşmanlığa son vermiyordu. Son olarak Lât’ın bir eşi olan Uzzâ’nın yıkılması ise harekete geçmelerine neden oldu. Mekke’nin fethinden üç hafta sonra Hevâzinliler Taif’in kuzeyindeki Evtas vadisinde yaklaşık yirmi bin kişilik bir ordu topladılar.

İslam ordusu fethin ardından iki bin Kureyşlinin de katılmasıyla daha da kalabalıklaştı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu Peygamber'e biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safvân'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı.

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