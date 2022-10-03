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90. Bölüm - Büyük Zafer

Yayınlanma Tarihi: 03.10.2022 11:47 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 11:47

Müminler yıllar önce ayrılmak zorunda kaldıkları evlerine barış içindeki büyük bir zaferle dönmüşlerdi. Peygamber Efendimiz (sav) Kabe'ye gidip tavafa başladığında tüm Mekke tekbir sesleriyle doldu. Daha sonra putlara teker teker asasıyla dokunarak hepsini yüz üstü düşürdü.

Kabenin etrafındaki daireyi tamamen dolaştıktan sonra eskiden Kabe'ye bitişik olan İbrahim makamında bineğinden indi ve nemaz kıldı. Daha sonra zemzem kuyusuna gitti ve amcası Abbas'ın verdiği suyu içti. Haşimilerin geleneksel sakalık görevini de böylece tasdiklemiş oldu.

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