88. Bölüm - Barışın bozulması

1. Bölüm - Zemzem
Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kureyşliler kan davasından doğan bir çatışmaya katılmış ve Müslümanlarla yaptıkları barışı bozmuşlardı. Daha sonra olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oldular ve gerekirse Hz. Peygamber'i (sav) yatıştırması için Ebu Sufyan'ı gönderdiler.
Ebu Sufyan yolda geri dönen Uzaalı elçilere rastlayınca çok geç kalmaktan korktu. Peygamber Efendimizin (sav) düşünceli halini görünce korkusu daha da arttı.
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Resulullah (SAV) dünyaya gelmeden evvel pek çok olay gerçekleşmişti.
Kabe, Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) beraber bina ettikleri kutsal bir yapı.
Kureyş Mekke'de yaşayan kalabalık ve kuvvetli bir aşiret idi.
Hz. Peygamber'in (SAV) amcası Abdulmuttalib, Kâ'be'ye yakın olmayı çok seviyordu.
Arap toplumu sosyal ve manevi olarak bir kurtarıcı bekliyordu.
Fil Vakası Resulullah'ın (SAV) doğumundan önce gerçekleşen ibret verici bir olay idi.