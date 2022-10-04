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88. Bölüm - Barışın bozulması

Yayınlanma Tarihi: 04.10.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 15:07

Kureyşliler kan davasından doğan bir çatışmaya katılmış ve Müslümanlarla yaptıkları barışı bozmuşlardı. Daha sonra olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oldular ve gerekirse Hz. Peygamber'i (sav) yatıştırması için Ebu Sufyan'ı gönderdiler.

Ebu Sufyan yolda geri dönen Uzaalı elçilere rastlayınca çok geç kalmaktan korktu. Peygamber Efendimizin (sav) düşünceli halini görünce korkusu daha da arttı.

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